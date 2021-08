Inter, Calhanoglu: “Siamo un bel gruppo. Il gol? Inzaghi si aspetta che segni”

Esordio con il botto per il turco che ha segnato un gran gol al Genoa

14 minuti per prendersi l'Inter. 14 minuti per presentarsi nella veste più bella, quella nerazzurra. Hakan Calhanoglu ha fatto le cose in grande e per il suo debutto con la maglia dell'Inter, a San Siro davanti ai suoi nuovi tifosi, ha incantato. Prima l'assist su corner per il vantaggio di Skriniar, poi un gol strepitoso, di destro da oltre 20 metri. Nel suo match un altro gol, annullato, e una quantità di giocate, cambi di gioco e passaggi da far spellare le mani ai tifosi, che gli hanno tributato la standing ovation.