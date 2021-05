Inter campione d’Italia: da 11 anni nerazzurri aspettavano questo momento

Nerazzurri hanno conquistato lo scudetto numero 19

" L’Inter è campione d’Italia per la 19^ volta . Un titolo arrivato dopo 11 anni e con quattro giornate di anticipo. Una vittoria strepitosa in un anno assai complicato per la pandemia dove il vero marchio di fabbrica si chiama Antonio Conte che dopo aver fatto vincere il titolo alla Juventus e al Chelsea, ha fatto il tris a Milano sponda nerazzurra. La società ci ha messo del suo rifondando la squadra ricostruita sulle macerie del caso Icardi. L’arrivo di Lukaku è stato il colpo più perfetto visto che il belga e l’argentino Lautaro sono stati i veri gemelli del gol dell’Inter.

"Certamente su Lukaku c’è una doppia firma di Conte che lo ha voluto facendo spendere a Zhang 75 milioni ma oggi la società nerazzurra dovrà dire grazie al mister che ha saputo far rendere al massimo l’attaccante. L’Inter ha giocato molti match da provinciale, come in passato ha fatto anche la Juve. L’umiltà è stata un’altra componente importante dell’Inter che uscita dalla Champions si è saputa imporre in campionato. Conte ha trasmesso la sua mentalità, il carisma ottenendo il massimo dai calciatori. Etichettato come tecnico difensivista Antonio con il suo tanto caro 3-5-2 ha fatto muovere i suoi esterni in avanti trasformando il modulo in una sorta di 3-3-4.