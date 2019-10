Inter, Candreva: “Col Parma pareggiato una partita che dovevamo vincere”

L’esterno dell’Inter Antonio Candreva continua a macinare chilometri e a fornire prestazioni da urlo. In gol contro il Borussia Dortmund, l’ala ha bissato con la rete del momentaneo vantaggio sul Parma. Non è bastato, però, per avere la meglio della squadra di D’Aversa. A Inter TV ha spiegato: “Abbiamo pareggiato una partita che dovevamo vincere. Dopo un brutto primo tempo, abbiamo fatto meglio nella ripresa. Rimane il rammarico di aver portato a casa solo un punto”.

“Le prestazioni personali fanno piacere fino a un certo punto se poi non servono alla squadra per arrivare alla vittoria: siamo dispiaciuti e arrabbiati. Non cerchiamo alibi, potevamo gestirla meglio quando siamo andati in vantaggio, poi siamo andati sotto e nonostante un buon secondo tempo non abbiamo vinto. Ora la partita di Brescia sarà complicata, dovremo recuperare energie e ci penseremo da domani”.