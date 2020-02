Inter, Candreva lancia la sfida alla Lazio: “All’Olimpico per vincere, ci meritiamo il primo posto”

Una sfida da non perdere, quella che domenica sera, all’Olimpico, opporrà Lazio ed Inter. In vista della gara, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato il centrocampista nerazzurro Antonio Candreva, ex di turno.

LAZIO – “Siamo pronti, noi ci alleniamo sempre al meglio e stiamo costruendo qualcosa di importante. La Lazio è forte e in salute, stanno ottenendo buoni risultati da anni. Sarà una bella partita. Io in biancoceleste ho passato quattro anni bellissimi, ho tanti bei ricordi. Ora, però, siamo avversari e noi andremo là per vincere”.

CLASSIFICA – “Ci meritiamo di essere dove siamo, stiamo facendo un duro lavoro da questa estate. Vogliamo giocarcela fino alla fine per tutte le competizioni”.

