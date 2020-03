Inter, Candreva pazzo di Conte: “Tecnico fantastico, con lui non si sgarra…”

Antonio Candreva è pazzo di Antonio Conte. Il centrocampista dell’Inter ha parlato del tecnico nel corso di una diretta Instagram con il profilo Cronache di Spogliatoio.

CONTE – “Conte è un tecnico fantastico, ci prepara benissimo alle partite. Con lui c’è moltissima intensità, sia con che senza palla. In questi giorni sta continuando a seguirci, come stanno facendo i preparatori: dobbiamo continuare ad allenarci per mantenere la condizione fisica”.

SQUADRA – “Siamo un bel gruppo, una bella banda. Lukaku? E’ fortissimo ed ha ampi margini di miglioramento. E’ un ragazzo d’oro, parla quattro-cinque linue ed è sempre disponibile”.

