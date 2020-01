Inter, caso Ranocchia: presunto sputo al quarto uomo

Polemiche dopo l’1-1 tra Inter e Cagliari. Non solo il cartellino rosso all’indirizzo di Lautaro Martinez, al web non è sfuggito neppure un presunto sputo di Andrea Ranocchia all’indirizzo del quarto uomo.

Il difensore furibondo come tutti i nerazzurri ha sputato a terra ma molto vicino all’ufficiale di gara Ivan Pezzuto. Si è trattato di un gesto dettato dalla rabbia e magari neppure volontario. Ma le immagini lasciano davvero spazio a diverse interpretazioni. Da capire se questo potrà avere ripercussioni anche in ottica campionato con una possibile squalifica per il centrale italiano. Un’altra beffa per l’Inter di Conte dopo il pari e l’espulsione di Lautaro Martinez.