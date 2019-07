Inter, Cavani sempre più realtà: contratto deciso e futuro…allo Jiangsu

L’Inter non si ferma più. Dopo i rinforzi in difesa e centrocampo, resta da sistemare il reparto avanzato. Dzeko e Lukaku, ma anche Edison Cavani. Nelle scorse ore i rumors sembravano dover rimanere tali, ma adesso la pista che porta all’attacante del Psg si fa sempre più probabile.

La società nerazzurra avrebbe posto le basi per un primo contatto con gli agenti del giocatore e la risposta dell’entourage dell’uruguaiano, anche se slittata di qualche ora, non dovrebbe essere negativa. Anzi. Per l’ex Napoli, in caso di apertura da parte del giocatore, sarebbe pronto il contratto che vede anche un impegno futuro da parte del club milanese. Triennale a 9 milioni di euro a stagione e una promessa: futuro in Cina allo Jiangsu, squadra del presidente Zhang. L’arrivo di Cavani fa già sognare i tifosi e mister Conte che prevedono una stagione al top.