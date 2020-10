Inter, c’è un altro caso di coronavirus dopo Gagliardini e Nainggolan

Dopo la positività al coronavirus emersa nella giornata di ieri per Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini, questa mattina in casa Inter è stato registrato un ulteriore contagio. Si tratta del portiere Iount Radu che verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti nelle prossime ore.

Inter: altro positivo al coronavirus

Attraverso una nota, l’Inter ha fatto sapere che anche il giovane portiere Radu è stato trovato positivo al Covid-19. “FC Internazionale comunica che Roberto Gagliardini e Radja Nainggolan sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati in questi giorni ad Appiano Gentile. Nella mattinata di oggi è emersa oltretutto la positività di Ionut Radu dopo il test effettuato ieri, domani sono in programma ulteriori controlli”.