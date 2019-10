Inter, che frecciata di Lautaro Martinez a Spalletti: “Io migliorato? Lo scorso anno non mi facevano mai giocare…”

Ottimo inizio di stagione per Lautaro Martinez, andato a segno anche nella gara di ieri contro il Borussia Dortmund, durante la quale ha poi fallito un calcio di rigore. L’argentino, dopo il successo con i tedeschi, ha parlato a Inter Tv.

FRECCIATA – “Io lavoro ogni giorno per migliorare, stiamo svolgendo un ottimo lavoro sul piano fisico. Sono felice di avere l’opportunità di giocare molti minuti, a differenza di quanto avveniva lo scorso anno: quando entri nelle fasi finali di ogni partita, hai poco tempo per mettere in mostra le tue qualità. Ringrazio il tecnico”.