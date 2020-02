Inter, che risposta: doppietta Lukaku, 2-0 all’Udinese

Anche l’Inter risponde presente. Dopo le vittorie di Juventus e Lazio, i nerazzurri si impongono sul difficile campo dell’Udinese. I nerazzurri fanno la differenza grazie a uno straordinario Romelu Lukaku, sempre più trascinatore della squadra milanese. E’ lui a sbloccare un match estremamente equilibrato, complice anche l’ottima forma dei friulani. La squadra di Gotti si chiude e riparte con velocità, creando apprensione alla retroguardia dell’Inter. Esposito ed Eriksen chiamano in causa Musso, ma i bianconeri si rendono pericolosi con De Paul e Fofana, trovando pronto Padelli, chiamato a sostituire Handanovic.

RUGGITO – Nella ripresa, l’Udinese dà l’impressione di stare meglio fisicamente. I friulani alzano il baricentro e si affacciano pericolosamente dalle parti di Padelli. In compenso, Esposito manca ancora il gol del vantaggio per l’Inter. L’1-0 arriva al 64′: Lukaku riceve palla in area, punta Nuytinck e fa passare la palla sotto le sue gambe, battendo imparabilmente Musso. Al 70′, Sanchez irrompe nell’area dell’Udinese, costringendo il portiere al fallo da rigore. Lukaku è implacabile e spiazza Musso. L’Inter interrompe la serie di tre pareggi consecutivi e torna al successo in campionato. Nerazzurri a meno 3 dalla Juve.