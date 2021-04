Inter, Conte: “A Bologna vittoria importante ma deve essere suggellata dal recupero di mercoledì”

Un successo più importante che bello quello dell’Inter a Bologna. Un gol di Lukaku è stato decisivo per l’undici di mister Antonio Conte, che consente alla capolista di allungare sul Milan e vedere più da vicino lo scudetto.

Questa l’analisi del tecnico interista ai microfoni di Sky al termine del match: “Devo fare i complimenti ai ragazzi, sono stati bravi a mettere la giusta attenzione e il giusto spirito. Non era semplice e scontato dopo la sosta. Questa è una vittoria importante ma deve essere suggellata dal recupero di mercoledì, lo Scudetto va conquistato sul campo e deve esserci una matematica ad assegnarti il titolo. Ci sono dieci partite da giocare e sappiamo che la strada è ancora lunga. Il campionato italiano è difficile e bisogna cercare di ottenere il massimo ogni partita. È inevitabile iniziare a vedere qualcosa, sentirsi più vicini alla meta ma starà a noi continuare a fare questo percorso e meritare il primo posto. Penso sia meritato ma finora non è ancora stato fatto niente. Io sono arrivato all’Inter per cercare di cambiare la storia degli ultimi anni. L’obiettivo era riuscire a vincere e costruire qualcosa di credibile, rendendo orgogliosi i tifosi nerazzurri. Dobbiamo restare concentrati sul lavoro e pensare a incidere su quello che dipende da noi”.

ELOGI ALLA SQUADRA – Conte poi fa i complimenti ai suoi giocatori partendo da Ranocchia: “Non ha giocato tantissimo ma quando è sceso in campo si è sempre fatto trovare pronto. Merito suo, dell’impegno che ci ha sempre messo e dello staff, che prepara ogni calciatore come se dovesse scendere in campo la domenica. Tutti sanno cosa devono fare e sono supportati da una buona condizione fisica. Andrea è dietro a de Vrij, che è una colonna portante della nostra squadra, ma sente la fiducia. Oggi l’ho fatto giocare per quello e tutti i giocatori in rosa sanno che ho grande fiducia nei loro confronti. È successo anche per Young, che ha sostituito Perisic. Si è creato qualcosa di veramente bello all’interno del nostro gruppo. Io sono coerente con i miei ragazzi e loro lo sanno. Penso sempre al meglio per la squadra e c’è grandissimo rispetto tra di noi. Si è creata una bella alchimia e vogliamo portare a termine il nostro lavoro. Sarebbe bello, in un’annata difficile, regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. L’anno scorso ci siamo andati vicini con la finale di Europa League, quest’anno cercheremo di farci trovare più pronti”.