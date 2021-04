Inter, Conte: “A Crotone bisogna giocare come sappiamo per evitare sorprese”

Il tecnico nerazzurro avvisa la sua squadra

Penultima trasferta di campionato per l'Inter che sabato 1 maggio alle 18:00 sarà impegnata allo stadio 'Ezio Scida" contro il Crotone. Alla vigilia della sfida valida per la 34esima giornata di Serie A, Antonio Conte in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti collegati. "I ragazzi sanno che dovremo fare l’Inter domani perchè se pensiamo di fare qualcosa di diverso ci sarà qualche brutta sorpresa. Dobbiamo avere il massimo rispetto per il Crotone, saranno motivati e vorranno dimostrare di meritare di rimanere in Serie A, soprattutto giocando contro la prima in classifica che sta cercando di vincere lo scudetto. Noi dovremo fare l’Inter con grande attenzione, ferocia e determinazione per non avere sorprese, l’ho detto ai ragazzi e mi auguro che mi ascoltino. Se ricordate a inizio anno ho detto che le fortune dell’Inter passavano dalla crescita dei singoli per poi fare crescere la squadra, questo è avvenuto ed è per questo che ora l’Inter ha la possibilità di fare qualcosa di straordinario. Tutti sono cresciuti, hanno acquisito un senso di responsabilità maggiore, hanno capito che percorso seguire per essere protagonisti e tutti hanno raccolto dei frutti anche singolarmente. Anche lo stesso Pinamonti che è un ragazzo giovane e ha avuto poche possibilità di ritagliarsi un suo spazio perché aveva davanti giocatori come Sanchez, Lautaro Lukaku, oggi è un giocatore molto più forte di quando ha iniziato la stagione. Quando si lavora in una certa maniera si fatica tanto ma si traggono anche benefici".