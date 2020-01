Inter, Conte: “A Napoli per acquisire ulteriore fiducia. Sul mercato…”

Sfida di fuoco per l’Inter, che domani sera, alle 20.45, sarà impegnata sul campo del Napoli. Queste le parole del tecnico Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia.

NAPOLI – “Sarà una gara difficile, il Napoli ha grande qualità. Gattuso riesce a trasmettere ottime cose alla squadra. Fare punti al San Paolo ci darebbe ulteriore fiducia, abbiamo appena iniziato un percorso e adesso siamo dove siamo grazie al lavoro. Vogliamo continuare a regalare soddisfazione ai nostri tifosi. Le difficoltà hanno responsabilizzato il gruppo e questo ci ha migliorato: ciascuno di noi ha capito che bisogna alzare l’asticella, sia in campo che nelle testa. Mercato? Non ne parlo per rispetto del club e dei calciatori”.

