Inter, Conte: “Abbiamo dominato, Lukaku è cresciuto ancora. Eriksen…”

Mister Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Genoa-Inter: “Abbiamo comandato la partita fin dall’inizio, come nelle altre partite abbiamo cercato di guidare il gioco – dichiara Conte. A volte certe gare le sblocchi prima, a volte dopo. Anche col ‘Gladbach, per le mie valutazioni tecniche, abbiamo fatto un’ottima partita. Oggi abbiamo subito zero tiri in porta e c’è soddisfazione, siamo venuti qua con la forza di una squadra che è cosciente. Di solito, certe situazioni le provi con un mese di ritiro e tutte le amichevoli. Invece noi siamo costretti a provarle in gare ufficiali. E continueremo a doverle provare in gare ufficiali. Ma sono contento di Kolarov. E può giocare anche da esterno. Lukaku è cresciuto molto rispetto ad un anno fa, lo avevo chiesto a gran voce anche in esperienze precedenti”. Poi Conte si accende quando gli viene chiesto di Eriksen: ” Mi sta dando fastidio il fatto di dover rispondere sistematicamente a domande su di lui, proviamo a metterlo nelle migliori condizioni. Se merita gioca”.