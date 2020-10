Inter, Conte: “Abbiamo giocato una buona partita, siamo stati penalizzati più del dovuto”

Antonio Conte commenta a caldo il Derby perso 2-1 dai nerazzurri contro il Milan di Pioli: “Penso non sia il momento di andare a pensare a situazioni extracalcistiche, dispiace aver perso una gara ben giocata, abbiamo creato tante situazioni per fare gol, loro sono stati bravi e fortunati, c’è stato grande impegno da parte dei ragazzi, ci tenevano a vincere la partita, abbiamo commesso due disattenzioni sui loro gol, hanno vinto loro, complimenti.

Non ho nulla da rimproverare ai miei. Tutti hanno avuto determinazione fino all’ultimo, hanno lottato e meritavano il pari. Ripeto, non siamo stati fortunatissimi stasera. Dipende se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, secondo me siamo stati penalizzati più del dovuto”. Il tecnico nerazzurro si è poi soffermato sulla poca solidità difensiva dei meneghini: “Penso che la solidità difensiva sia importante, serve equilibrio. Giocando con due esterni che sono due ali, Perisic è un giocatore bravo nella fase offensiva e sta lavorando tantissimo e sono contento di quello che sta facendo come quinto, e Hakimi pure lui offensivo, serve equilibrio. Qualcuno vuole pure il trequartista e storce la bocca. Stiamo parlando di due gol presi che erano evitabili”. Kolarov centrale? È un ruolo che ha ricoperto con la Roma e con la Serbia, abbiamo giocato un’ottima partita”.