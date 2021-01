Inter, Conte: “Ammazzato calcisticamente la Juve. Problematiche societarie? Sapevo da agosto…”

L’Inter straripante di stasera contro la Juventus sotto la lente d’ingrandimento del tecnico Antonio Conte che ha analizzato la gara ai microfoni di Sky: “Per vincere con una squadra come la Juventus devi fare una partita che sfiori la perfezione e stasera ci siamo riusciti. Stasera abbiamo ammazzato calcisticamente la Juve, Le mosse che sapevamo potessero far male alla Juve le abbiamo messe in pratica. Queste sono partite che ti fanno capire che la strada iniziata un anno e mezzo fa è quella giusta. La Juve domina da 9 anni e per noi stasera era il test giusto per misurarci anche se il gap con loro resta. L’Inter è tornata ad avere la sua credibilità in campo europeo e in Italia anche se fa male l’eliminazione in Champions League ma dalle delusioni si cresce attraverso il lavoro. I problemi societari li sentiamo ma dobbiamo pensare a lavorare e rendere orgogliosi i nostri tifosi e mi auguro che la situazione si risolva nel migliore dei modi. Io sapevo delle problematiche da agosto ma ci auguriamo che tutto si risolva”