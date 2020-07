Inter, Conte ammette: “Bisogna seguire l’esempio della Juventus”

Per l’Inter lo scudetto si fa lontanissimo, ma non è il momento di arrendersi. Ne è convinto Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro suona la carica in vista della sfida contro la Fiorentina. Bisogna blindare il secondo posto, difendendosi dall’assalto dell’Atalanta.

LE PAROLE DI CONTE

Antonio Conte commenta il momento della sua squadra: “Penso che sia stato importante per una squadra come l’Inter, che fin dall’inizio è stata tra le prime quattro. È la zona in cui un club importante deve stare. Il fatto di averlo fatto per tutto l’anno e aver raggiunto il traguardo con 4 giornate d’anticipo è anche una richiesta della società, migliorando rispetto all’anno scorso e dando più stabilità rispetto agli ultimi anni. In questo momento la squadra migliore è ancora la Juventus, che va per il suo nono Scudetto consecutivo. Noi guardiamo a loro e cerchiamo di migliorare. Siamo tranquilli per aver raggiunto la qualificazione in Champions. Anche io farò delle valutazioni, abbiamo giocato tanto. Abbiamo tanti giocatori che hanno bisogno di recuperare e riposare sfruttando la nostra tranquillità. Per il finale di stagione, magari per la sfida con il Getafe, contiamo di avere Sensi: ha ricominciato a correre, sta bene, ma ovviamente verranno prese le giuste precauzioni”.