Inter, Conte: “Ancora gap importante con Juve e Napoli, ma non vogliamo porci limiti”

Vigilia di campionato per l’Inter, che domani sera, nel posticipo del lunedì sera della prima giornata di Serie A, ospiterà a San Siro il neopromosso Lecce. Queste le parole del tecnico Antonio Conte in conferenza stampa.

SENSAZIONI – “C’è voglia ed emozione, inizia una nuova sfida. Avverto l’entusiasmo e la passione: ho trovato uomini disponibili e questo, per me, è molto importante. Dobbiamo partire bene, cercando di vincere e acquisendo una nostra identità. I tifosi devono riconoscersi in questa squadra con orgoglio: c’è un ambiente da conquistare”.

MERCATO – “Sul mercato è giusto che parli il club. Fin dal primo giorno c’è stata comunque molta chiarezza con la dirigenza. Sono contento di ciò che sta nascendo”.

SCUDETTO – “Volevo sentire che si potesse almeno competere per il titolo, ma con Juventus e Napoli c’è ancora un gap importante. Non vogliamo però porci limiti e solamente il tempo dirà per cosa lotteremo”.

ASPETTATIVE – “Le mie aspettative sono altissime, me le creo da solo. Ci sono squadre più attrezzate, ma il nostro percorso mi rende contento”.

ICARDI – “Ho grande rispetto di tutti, da parte mia non ci sono turbative. Conoscete la linea della società nei confronti di Mauro”.

TIFOSi – “Con i tifosi l’empatia c’è sempre stata, ma non l’ho mai cercata, non c’è niente di studiato. Non vado a caccia della simpatia del tifoso. Sono contento che ci sarà il pienone, ma dovremo conquistarli con le prestazioni”.

LECCE – “Lecce ce l’ho nel cuore e sono contento di affrontarli in Serie A. Hanno meritato la massima serie e sarà bello rivedere tanta gente con la quale ho mantenuto i rapporti”.

LUKAKU – “E’ arrivato con tantissimo entusiasmo e si è fatto ben volere dal gruppo fin da subito. Ha un grande potenziale e può migliorare ancora”.