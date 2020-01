Inter, Conte: “Andando a una velocità di crociera, diventiamo una squadra normale”

Il tecnico nerazzurro Antonio Conte è stato fermato dalla squadra della sua città. L’Inter, ha chiuso sull’1-1 al “Via del Mare” contro un Lecce battagliero passato in svantaggio al 71′ con gol di Bastoni ma Mancosu sei minuti più tardi ha rimesso il risultato sull’equilibrio. L’analisi di Conte a fine gara sembra abbastanza lucida: “Il risultato finale nasce dal fatto che siamo una squadra costretta ad andare sempre a 200 all’ora, non ci possiamo permettere di andare meno forte – ha commentato Antonio Conte al termine del match -. Può capitare ma guardando le statistiche avremmo dovuto comunque fare i tre punti. Evidentemente andando a una velocità media, di crociera, diventiamo una squadra normale e non riusciamo a portare a casa il risultato. Nel girone di andata siamo andati sempre al massimo dei giri, anche oltre”.

“Il Lecce oggi ha cambiato sistema di gioco, schierandosi con un 5-3-2 molto basso, chiudendo tutti gli spazi. Diventa difficile quando affronti avversari così. Siamo riusciti a trovare qualche soluzione ma siamo stati imprecisi in fase realizzativa. Dovevamo essere più determinati e cattivi perché le occasioni ci sono state e abbiamo subito un gol che lascia l’amaro in bocca. Il mercato? Non mi va di parlarne, la Società sta facendo delle valutazioni, ma io sono contento dei miei giocatori e non voglio che le mie parole vengano strumentalizzate. Io faccio l’allenatore e devo provare a tirare fuori il meglio dai miei ragazzi. Se vogliamo mantenere una media punti importante dobbiamo continuare ad andare al massimo”.