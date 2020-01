Inter, Conte aspetta l’Atalanta: “La più in forma del campionato ma è importante vincere…”

Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte che domani giocherà alle 20,45 a San Siro contro l’Atalanta. Il tecnico nerazzurro ha presentato la gara contro la Dea nel consueto appuntamento con i media. Ecco le sue parole:

VINCERE – “Sarebbe importante vincere perché parliamo di una squadra forte, al momento più in forma del torneo. Continuano a crescere e sono molto più forti dell’anno scorso. Sarà un test impegnativo. Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro: lavora sull’idea e sui dettagli da tempo. Complimento a Giampiero, è un grande lavoratore. E’ il suo cavallo di battaglia. Atalanta bella da vedere”

LA SFIDA – “Cosa mi aspetto dalla partita? Una gara molto intensa, fisica, giocata a intensità importante da entrambe. Noi dobbiamo essere contenti del nostro percorso, dobbiamo però migliorare sotto diversi aspetti. Loro sono avanti perché vengono da un percorso lungo”. “Miglior attacco contro la migliore difesa? Per vincere devi fare gol, deve esserci una fase offensiva importante. L’equilibrio diventa poi fondamentale, certo. Non ha senso fare tanti gol e subirne altrettanti. Mai visto vincere scudetti con un attacco da mezza classifica”.

CAMPIONE D’INVERNO – “Conta poco, vince chi taglia prima il traguardo alla fine, non a metà corsa. Noi domani dobbiamo vincere e non sarà facile. Anche loro vogliono fare lo stesso. Serve giocare una grande gara, dispendiosa, che ci metterà alla prova. Ben vengano però queste sfide. Dipende da noi”.

MERCATO – “Il mese del mercato è sempre un po’ particolare, ma bisogna essere intelligenti e capire che possono esserci tante voci. Per noi allenatori questo è un mese in cui è difficile gestire alcune situazioni a causa di notizie non vere: il calcio però è anche questo”. E poi un retroscena: “Ibrahimovic? Voglio dargli il bentornato. Lui sa che lo volevo al Chelsea…”.