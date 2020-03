Inter, Conte: “Bisogna crescere per competere per obiettivi importanti”

E’ un Antonio Conte scuro in volto quello che si è presentato ai microfoni di SkySport. Questo il commento della partita dell’allenatore nerazzurro: “L’abbiamo persa dopo il primo gol. La partita era equilibrata e avevamo iniziato meglio noi. Eravamo in controllo delle situazione poi il gol di Ramsey ha cambiato a livello psicologico la partita. La Juventus è cresciuta, noi ci siamo spenti e non siamo stati in grado di riprenderci”.

DIVARIO – “La differenza con la Juventus è di 6 punti: sconfitta all’andata e al ritorno. Siamo stati bravi a tenere la scia, ma è inevitabile fare delle considerazioni. E’ una sconfitta che ci deve aiutare a crescere e farci capire quanto siamo distanti. E’ un ko che non ci deve buttare nello sconforto. C’è un divario con la Juventus e lo sapevamo“.

CORONAVIRUS – “Siamo tutti esseri umani e abbiamo delle famiglie. E’ inevitabile che ci siano delle preoccupazioni. Far finta di niente è molto difficile e diventa difficile anche gestire la situazione. Capisci che è una situazione delicata e non puoi nemmeno alzare la voce con i tuoi giocatori. Mi auguro che vengano prese le migliori decisioni che tutelino tutti indistintamente. Ci sono gli organi competenti a prendere le decisioni. Ci rimettiamo a loro”.