Inter, Conte: “Brava la Lazio a trovare il pareggio con una delle sue giocate tipiche”

Questa l’analisi di Antonio Conte nelle interviste rilasciate al termine delle gara con la Lazio finita 1-1. “Sicuramente abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. Stavamo dominando la partita e anche a inizio secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni importanti per congelare il risultato. Invece è stata brava la Lazio a trovare il pareggio con una delle sue giocate tipiche. Quel gol ci ha tolto certezze, poi abbiamo ripreso a macinare gioco con altre chance come il palo clamoroso colpito da Brozovic. C’è comunque soddisfazione nel venire in casa della Lazio e giocare con questa personalità, dobbiamo continuare su questa strada. I ragazzi hanno avuto grande voglia e determinazione e sono i primi a essere dispiaciuti per non aver ottenuto i tre punti. Abbiamo comunque ottenuto un buonissimo risultato e questa partita ci fa capire che siamo sulla strada giusta”.

Quanto può apprendere ancora Perisic nel ruolo di esterno?

“Io sono molto contento di Ivan, perché è un calciatore che ci può creare situazioni importanti sfruttando l’uno contro uno in fase offensiva. Oggi è stato determinante nell’azione del nostro vantaggio. Dobbiamo lavorare sia con lui sia con Hakimi, ma sono molto felice perché stanno lavorando tutti con grande applicazione. Sono molto molto felice della prestazione di Ivan così come della prova della squadra. Queste partite ci permettono di aumentare l’esperienza”.

Barella può essere riproposto nel ruolo di trequartista?

“Nicolò ha giocato in quella posizione anche a Cagliari e penso abbia fatto una buonissima partita. In quella posizione può dare qualità, attacco della profondità ed equilibrio nella fase di non possesso. Stiamo cercando di abituare tutti i nostri centrocampisti a giocare nelle tre posizioni della mediana. Ci aspetta una stagione lunga e quindi avremo bisogno di tutti. C’è grande disponibilità e sto avendo grandi risposte, quindi non posso che essere contento”.

Quanto è importante avere abbondanza in attacco per gestire le energie di tutti?

“Abbiamo due attaccanti come Lukaku e Latuaro, poi c’è un altro grande giocatore come Sanchez, che è più assist-man e ci dà qualità, e Pinamonti che un ragazzo giovane cresciuto nel nostro Settore Giovanile. Mi sembra sia il giusto pacchetto di giocatori per affrontare tutte le competizioni nel migliore dei modi. Alternerò le soluzioni nel corso della stagione”.