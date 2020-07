Inter, Conte: “Bravi a reagire dopo il gol. Futuro? C’è un progetto triennale”

L’Inter torna al successo dopo due gare di astinenza. Battuto il Torino per 3-1. I nerazzurri riescono ad agganciare la seconda posizione in coabitazione con la Lazio. Un sospiro di sollievo per il tecnico Antonio Conte.

LE PAROLE DI CONTE

Antonio Conte analizza la prestazione della sua Inter contro il Torino. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Sinceramente penso che abbiamo iniziato la partita molto bene. Poi c’è stato questo calcio d’angolo. E’ un periodo in cui c’è un episodio e prendiamo gol. E’ clamoroso che abbia sbagliato Samir: lui difficilmente commette errori. Penso che comunque sia stata una partita dominata. Il gol subito avrebbe potuto innervosirci e crearci problemi. Siamo stati bravi a segnare. Siamo molto più prevedibili rispetto al passato, dato che attacchiamo con più uomini. Il risultato deve coronare il nostro grande sforzo e quando non accade dispiace. Siamo stati puniti eccessivamente da episodi particolari, ma la strada è questa: giocare un calcio offensivo, portando tanti giocatori nell’area avversaria. Sono stato chiamato all’Inter per un progetto triennale. E’ inevitabile che serva tempo. Sono arrivato qui con tanto entusiasmo. Ho fiducia. Eriksen? Vogliamo mantenere anche determinati equilibri. Si sta mettendo in gioco. Ha capito di essere arrivato in una squadra esigente. In Inghilterra è tutto più semplice, c’è meno pressione. Ma io devo fare il bene dell’Inter”.