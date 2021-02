Inter, Conte: “Chiedo scusa per il gesto di Torino. Con la Lazio test difficile e stimolante”

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha presentato in conferenza stampa il big match di domani sera che vedrà i meneghini opposti alla Lazio. L’allenatore pugliese ha iniziato la conferenza tornando sui fatti accaduti in settimana nel corso della sfida contro la Juventus: “Mi spiace e sono qui per scusarmi perché a degli insulti ho reagito in maniera sbagliata. Avrei potuto reagire in altra maniera più simpatica, applaudendo, alzando il pollice per far capire che stavo ascoltando cosa mi stavano dicendo e sarei stato più positivo. Mi spiace e ne farò tesoro per le prossime volte. Lazio? Stiamo parlando di una realtà consolidata del campionato italiano, con una struttura precisa e giocatori di grande qualità e spessore. Una squadra che viene da tante vittorie consecutive, sarà un test difficile e stimolante. Eliminazioni da Coppa Italia e Champions? Quel che è successo nel passato non mi deve riguardare. Posso parlare di quel che sta accadendo con me in questo anno e mezzo, penso che nella mia gestione abbiamo riacquistato credibilità”.