Inter, Conte: “Cinque vittorie non casuali. Oggi grande secondo tempo”

L’Inter avanza a punteggio pieno dopo il successo sulla Lazio. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte commenta la vittoria: “Secondo me la partita va divisa nei due tempi. All’inizio siamo partiti aggressivi e loro ci aspettavano per colpire in contropiede. Quando abbiamo fatto il gol abbiamo abbassato il baricentro ed abbiamo subito qualche infilata. Bravo Handanovic. Nel secondo tempo siamo riusciti con personalità ed abbiamo consolidato il successo. La Lazio non ha fatto niente di particolare. E’ arrivata una vittoria importante con una squadra forte. In questi anni hanno sempre potenziato la rosa. Inzaghi è un grande tecnico. Nel primo tempo non ero soddisfatto, ma nella ripresa i ragazzi hanno messo personalità e conoscenze. Abbiamo creato tantissime occasioni. Ci è mancato il raddoppio, ma stiamo parlando di un match contro la Lazio. Scudetto? Non cambio di una virgola. Non si fanno cinque vittorie per caso. C’è da crescere e bisogna consolidare una mentalità”.