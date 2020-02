Inter, Conte: “Con il Ludogorets servirà attenzione”

Giovedì l’Inter è attesa dall’impegno europeo contro i bulgari del Ludogorets. Antonio Conte in conferenza ha parlato della sfida che attende i nerazzurri: “E’ una squadra abituata a giocare in Europa e in campionato ha margine importante. E’ una buona squadra, con individualità. Dovremo affrontare il match con la giusta voglia per fare del nostro meglio, sapendo che affronteremo una squadra in salute, che ha vinto 6-0 in campionato. Servirà attenzione”.

ASSENTI – Riguardo alle assenze di Brozoviz e Skriniar, l’allenatore ha risposto così: “Brozovic continua ad avvertire un problema alla caviglia e per questo è rimasto a Milano. Per quanto riguarda Skriniar ho pensato fosse meglio lasciarlo a casa perché deve recuperare del lavoro”

KO CON LA LAZIO – Conte poi è tornato sulla sconfitta in campionato contro la Lazio: “Brucia per la prestazione contro una Lazio che è una delle squadre più in forma del campionato. La prestazione c’è stata, dispiace per il risultato perché i due gol sono stati nostri regali. Si riparte con convinzione, domani avremo un impegno europeo ed è giusto affrontarlo nella giusta maniera, rispettando la competizione”.