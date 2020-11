Inter, Conte: “Contro l’Atalanta forse con Lukaku ma fare grande gara per portare via punti”

Dopo il ko in Champions League con il Real Madrid, l’Inter si rituffa in campionato. Vigilia della settima giornata di A per la Beneamata che si prepara alla sfida contro l’Atalanta di Gasperini, in programma domani alle 15 al ‘Gewiss Stadium’. Dal Centro Sportivo Suning Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti collegati. “Ci arriviamo come le altre squadre. È la settima gara in 20 giorni, chiaramente c’è un po’ di stanchezza ma c’è anche la voglia di fare una bella partita. Cercheremo di fare i giusti calcoli per capire anche chi è più e meno stanco e gestire nei 90 minuti questo tipo di situazioni. L’umore è quello che deve essere. Lukaku oggi si è allenato con noi, quindi molto probabilmente verrà convocato per la partita contro l’Atalanta. Affrontare la Dea non è mai semplice, è un’ottima squadra allenata da un bravissimo allenatore che negli anni gli ha dato credibilità. Fanno una pressione costante sul portatore della palla e sono bravi in fase offensiva, quindi non è facile affrontarli. Dovremmo fare una grande gara per portare a casa punti dal campo di Bergamo”.