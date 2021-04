Inter, Conte: “Contro lo Spezia match di grande intensità. La Uefa riveda i ricavi…”

Soddisfatto il tecnico nerazzurro nonostante il pareggio

"Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha commentato il pari contro lo Spezia per 1-1. “Giocato una partita di grande intensità anche se qualcosa di meglio si poteva fare nell’ultimo passaggio. La pressione scudetto si sente ma non dimentichiamo che tanti calciatori lottano per la prima volta per qualcosa di importante. Voglia, determinazione e geometrie non sono mancate stasera contro uno Spezia che gioca bene. I miei ragazzi stanno sul pezzo e il traguardo inizia a vedersi. Adesso recuperiamo bene visto che domenica giocheremo contro il Verona e sarà una gara molto fisica. Superlega? Le tradizioni vanno rispettate e lo sport deve essere meritocratico e noi lavoriamo per cercare di vincere. Le società però vanno premiate visto che la Uefa non investe nulla su allenatori e calciatori e la proporzione deve essere cambiata”.