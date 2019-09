Inter, Conte: “Derby gara speciale, la Champions ci ha caricato”

L’Inter vince il derby contro il Milan e si scatena la festa nerazzurra. Antonio Conte commenta la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di DAZN: “I derby sono partite speciali. Da parte nostra c’è molta soddisfazione. Abbiamo disputato una grandissima partita. Venivamo da una grandissima prestazione che ci ha lasciato l’amaro in bocca poi in Champions. Penso che questa prestazione ci ha dato carica per il derby. E’ una vittoria meritata anche per i nostri tifosi. Lukaku è un ragazzo molto importante, ma ne abbiamo tanti. Lo stesso Lautaro ha solo 26 anni. Sono ragazzi che devono essere lavorati e migliorati. L’importante è che da parte loro ci sia volontà. Sono molto contento per il risultato di oggi, meno soddisfatto per l’inizio in Champions. Credo che anche quella prestazione ci abbia riportato sulla giusta strada. Litigio? Ad averne di giocatori come Brozovic… In campo bisogna imparare ad essere più smaliziati. Questo gruppo è sano. Quante volte mi è capitato di litigare con un compagno e di uscirci poi a cena? Inizialmente c’è stata difficoltà. Il viavai ci ha un po’ destabilizzato. Abbiamo comunque un’idea di gioco precisa. Abbiamo pressato da squadra. Sono molto contento dei ragazzi. Era il mio primo derby e ci tenevo a fare bella figura”.