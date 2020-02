Inter, Conte: “Derby pieno di insidie. Felice che Eriksen sia con noi”

L’Inter continua l’inseguimento alla Juventus in classifica. Il prossimo incontro è la delicata sfida contro il Milan nel derby. L’allenatore nerazzurro Antonio Conte racconta le sue sensazioni alla vigilia della stracittadina: “All’andata eravamo all’inizio del torneo, nessuna delle due squadre sapeva che tipo di cammino si sarebbe prospettato. Il Milan aveva un altro tecnico. I derby sono sempre sentiti, sono stracittadine e quella di Milano è molto importante. Ci concentreremo però solo sui punti in palio. Iniziamo una serie di gare importanti che potranno dire molto di più su chi siamo e sul nostro percorso. Sappiamo di affrontare un ciclo di gare importante contro squadre forti e il Milan è una di queste. Il derby nasconde insidie che richiedono grande attenzione. Noi stiamo facendo un percorso, provando a crescere di gara in gara. Dopo tutti questi impegni magari avremo le idee più chiare. Alla fine è la squadra che vince, che si esalta e sostiene i singoli. Noi non ci affidiamo al singolo, lavoriamo di squadra per esaltare le individualità. Ogni singola gara porta emozioni forti, al di là che sia un derby o un match normale. Puntiamo a giocare bene e fare tre punti, sappiamo comunque che ci saranno difficoltà che non incontri in tutte le partite. Entrambe vorranno primeggiare, succede in tutti i derby nel calcio. Ripeto, contano solo i punti”

MILAN – “Il Milan sicuramente vale molto di più della sua classifica perché è davvero un’ottima squadra. Ibrahimovic ha portato mezzi, fiducia e consapevolezza”

ERIKSEN – “Siamo contenti che Christian abbia scelto noi, ha determinate caratteristiche che possono sposarsi con la nostra idea di gioco. Stiamo lavorando, sia dal punto di vista offensivo, sia da quello difensivo come richiesto dal nostro campionato, molto più tattico degli altri in Europa. Stiamo provando a portarlo sempre più dentro alle nostre idee di gioco. Sta capendo cosa voglio da lui in entrambe le fasi. Christian è intelligente e si adatta rapidamente. Sono felice che sia con noi”.

IBRAHIMOVIC – “Nelle gare più importanti è giusto che i migliori siano a disposizione. Ne va dello spettacolo. Zlatan è un campione che ha portato esperienza e personalità. Ha giocato con entrambi i colori e sarà emozionante anche per lui. Mi auguro di trovare sempre i migliori avversari”.