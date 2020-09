Inter, Conte deve attendere ma Vidal è più vicino. Ecco cosa manca

Antonio Conte attende la fumata bianca per Arturo Vidal, centrocampista mastino che possa esaltare il centrocampo dell’Inter. Ma il tecnico sa che deve aspettare prima di avere a disposizione il cileno che deve ottenere la “carta de libertad”, la risoluzione del contratto con il Barcellona. Come riporta la Gazzetta dello Sport sul rilascio sono aperte le trattative da giorni con l’agente Fernando Felicevich. La volontà del club blaugrana è chiara, la strategia nerazzurra anche: lasciare che sia l’entourage del giocatore a trattare, per poi rendere effettiva quella bozza di accordo per un biennale più opzione per il terzo anno.

COSA MANCA

L’oggetto del contendere non è infatti un indennizzo, ma le ultime dieci mensilità del contratto di Re Artù, che è in scadenza a giugno 2021. Bartomeu e la sua giunta vorrebbero che Vidal ci rinunciasse completamente, il giocatore, forte del fatto che è il Barça ad averlo spinto alla porta, vorrebbe ottenerne una parte come buonuscita: stiamo parlando di una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni, che peraltro sono quasi “pareggiati” dal prossimo ingaggio in nerazzurro. In più c’è il discorso dei premi non pagati, 2,4 milioni di euro per cui il cileno lo scorso dicembre intendeva fare causa al Barcellona. Il club negò che gli spettassero, rimandandolo alla giustizia ordinaria. Insomma, serve un accordo totale che cancelli tutte le schermaglie. Ma sembra vicino, solo da ratificare facendo un ultimo reciproco sforzo.

