Inter, Conte dice addio? Tutti i possibili sostituti

Cosa ne sarà dell’Inter di Antonio Conte? Solo martedì conosceremo la risposta dopo l’incontro decisivo tra l’allenatore e la società. I tifosi nerazzurri temono l’addio dell’allenatore che in una stagione ha raggiunto il secondo posto in classifica e la prima finale europea dopo 10 anni, ma i rapporti tra società e tecnico sembrano ormai ai minimi.

CONTE VIA, L’INTER SI GUARDA INTORNO

In attesa che arrivi il giorno della verità, l’Inter non perde tempo e si guarda comunque intorno. Sono tanti gli allenatori rimasti senza panchina e il papabile sostituto di Conte potrebbe essere Massimiliano Allegri, così come successe ai tempi della Juventus. L’allenatore toscano potrebbe firmare un biennale, ma il tutto è congelato fino al 25. Un altro tecnico libero è Maurizio Sarri, ma il suo nome non è mai stato accostato all’ambiente nerazzurro. Anche Mauricio Pochettino è alla caccia di una panchina dopo il suo esonero al Tottenham quasi un anno fa. Insomma, le alternative per l’Inter ci sono, tutto dipenderà dalla volontà di Antonio Conte di rimanere o meno a Milano.