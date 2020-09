Inter, Conte dopo Vidal ritrova un altro ‘suo’ ex giocatore

Si susseguono alla velocità della luce le notizie di mercato in casa Inter. Dopo aver sognato Messi per qualche giorno, i nerazzurri hanno comunque portato a termine l’operazione Vidal anche se manca ancora qualcosa affinché la squadra di Conte possa ritenersi coperta in tutti i settori.

LLORENTE – INTER, AFFARE POSSIBILE

Uno dei reparti su cui Conte vuole lavorare è quello dell’attacco. La permanenza di Perisic non garantisce il ricambio giusto per i due bomber puri della squadra, Lautaro e Lukaku. Motivo per cui Marotta è al lavoro per regalare a Conte un attaccante da poter utilizzare per far riposare i due titolari. Secondo quanto riporta Tuttosport i nerazzurri starebbero chiudendo per Llorente, altro ex giocatore avuto da Conte alla Juventus. L’operazione costerà all’Inter circa 2.5 milioni, ancora meno dei 5 chiesti dal Chelsea per Giroud.