Inter, Conte è una furia: “Calendario fatto per metterci in difficoltà”

Pareggio raggiunto nel finale per l’Inter di Antonio Conte che spreca l’occasione di portarsi a -3 dalla Juventus. Nel post partita Conte ha commentato il match ai microfoni di SkySport

LE PAROLE DI CONTE

Queste le parole dell’allenatore nerazzurro: “Stiamo facendo ottime cose. Al di là del secondo posto, siamo in Champions con quattro giornate d’anticipo e la Roma era partita con i nostri stessi obiettivi come il Milan, come il Napoli. Ci si scorda questo, il campionato è competitivo. Il prossimo anno qualcuno starà fuori in Champions: se si parla di campionato sotto le righe per noi, non immagino per chi non ha centrato l’obiettivo. Invece l’Inter è sempre nel mirino, sentivo i commenti in studio e dico che bisogna crescere nell’abitudine di lottare per la classifica, cosa che si è persa negli ultimi dieci anni. Abitudine che non si crea da un giorno all’altro, bisogna lavorare; deve crescere il livello dei calciatori, possibilmente la situazione. Ma ai ragazzi posso dire zero spaccato, la prova era positiva contro una squadra in ottima salute. Poi vi farei vedere il calendario, cosa che sta passando inosservata. Il nostro è un calendario folle, fatto per metterci in difficoltà. Le squadre contro cui abbiamo giocato hanno sempre usufruito di un giorno di riposo in più, si è sempre giocato alle 21.45″.