Inter, Conte: “E’ una notte speciale”

Nonostante la partita al cardiopalma è un Antonio Conte lucido quello intervenuto a SkySport nel post gara: “Sicuramente è stata una notte speciale. Nel primo tempo siamo andati in grande difficoltà forse come non mai quest’anno. C’era il rischio di prendere un’imbarcata ma siamo stati bravi a capire dove dovevamo migliorare. Il merito va ai ragazzi. Siamo riusciti a resistere ai colpi, vuol dire che ti stai preparando a qualcosa di importante”.

SCUDETTO – Scudetto? Dico che è assolutamente presto per parlare di cose che oggi possiamo comunque sognare. Sarà un periodo molto intenso. Adesso dovremmo affrontare partite importanti a partire dalla semifinale di coppa Italia contro il Napoli. Poi toccherà alla Lazio che è una squadra forte. Ci vuole pazienza e tempo perché le cose non le fai dall’oggi al domani. Oggi hanno dimostrato di avere grande forza e grandi attributi”.

SCOSSA – “Non c’è stato bisogno di parlare tanto. Nelle situazioni di difficoltà bisogna assumersi responsabilità e la squadra l’ha fatto. Tutti uniti e compatti come squadra si esce dai momenti complicati. Questo ci darà forza per il futuro”.