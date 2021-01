Inter, Conte: “Eriksen nostra arma in più sulle punizioni, ma dobbiamo migliorare sulle conclusioni”

C’è ancora l’entusiasmo post Coppa Italia nel ritiro dell’Inter. I nerazzurri domani ospiteranno il Benevento nella prima gara del girone di ritorno della Serie A 2020/21. In vista del match al Meazza, Antonio Conte in conferenza stampa ha presentato la sfida: “Il Benevento sta facendo molto bene. Sono contento per Inzaghi che dopo la promozione si sta confermando in Serie A. Inizia il girone del ritorno e i punti cominceranno a pesare per tutti, a prescindere dagli obiettivi per cui si gioca, nella seconda parte del campionato ci sarà più attenzione da parte di tutte le squadre.

Dzeko è stato accostato molto spesso alle sue squadre.

Io non ho chiesto niente alla mia proprietà, se qualcuno accosta Dzeko per mia volontà siete lontani anni luce, io ho detto che questi sono i giocatori che ci sono e che ci saranno fino alla fine del campionato. Di Dzeko non parlo perchè è un giocatore della Roma e ho grandissimo rispetto per lui, per la Roma e per i miei giocatori. Noi sappiamo che tipo di situazione abbiamo, dobbiamo lavorare e non trovo giusto che ci siano situazioni che possano minare alla concentrazione della squadra perché sono il primo a non volere questo tipo di distrazioni.

Siete la squadra che segna di più ma quanto state lavorando su questo, quanto potete migliorare ancora?

L’unico modo è lavorare sulle conclusioni, sulla la qualità dell’ultimo passaggio, creiamo tanto e spesso i portieri avversari sono i migliori in campo ma dobbiamo essere più cattivi e determinati quando arriviamo lì. Possiamo e dobbiamo migliorare.

È confermato che si giocherà venerdì a Firenze?

È una domanda che dovete fare alla società ma non vedo il motivo per cui non si debba sportare la partita a sabato.

Domani c’è la possibilità di vedere Eriksen titolare? Vendendo il suo gol su punizione potrebbe essere un’arma in più questa?

Il calcio è diverso, al di là delle qualità balistiche di Eriksen speriamo di avere un contributo non solo sui calci da fermo ma anche sul calcio giocato durante la partita. L’inter in questi anni non ha uno specialista nelle punizioni, sicuramente è un’arma in più.

Sanchez potrebbe risentire delle voci di mercato?

È un giocatore dell’Inter, deve stare concentrato ed essere a disposizione dell’Inter.

Domani e a Firenze non sarai in panchina. Pensi che la squadra possa risentire della tua assenza?

Sono io che ho chiesto alla società di non fare ricorso. Penso che bisogna accettare le decisioni prese, che siano giuste o sbagliate. I ragazzi dopo un anno e mezzo sanno cosa fare, che tipo di gara ci aspetta e poi ho uno staff molto preparato che sicuramente mi sostituirà alla grande

Vecino ha messo minuti nelle gambe con la Primavera. Sensi come sta?

Per Vecino di comune accordo abbiamo deciso di fargli fare delle partite perché diventa difficile giocando ogni 3 giorni fare delle amichevoli qui, lui si sta avvicinando al pieno recupero ci auguriamo che avvenga quanto prima. Con Stefano stiamo lavorando cercando di calibrare al meglio i lavori e quello che lo riguarda.

È arrivata da poco la sentenza del giudice sportivo con una giornata per Ibra e Lukaku. Pensa che ci sarà una coda su questo?

Non lo so e non mi interessa, il mio compito è di allenare i giocatori. Per quanto riguarda Romelu era in diffida, ha preso l’ammonizione ed è scattata la squalifica.

Rispetto all’anno scorso è cambiato qualcosa nell’approccio nelle partite chiave?

L’approccio deve essere sempre lo stesso a volte riesce meglio altre meno, è inevitabile che in un campionato così equilibrato gli scontri diretti diventano fondamentali ma bisogna vincere con tutte le squadre perché ogni partita vale 3 punti che sia sconto diretto o con squadre medio piccole.