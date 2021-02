Inter, Conte esasperato dalla tribuna. Sui social: “Per fortuna torno in panchina”

Scatenato, incapace di rimanere fermo, esagerato. Antonio Conte è un vero uragano quando si siede in panchina. Il tecnico dell’Inter sostiene i suoi giocatori in ogni occasione e con qualsiasi modo. Per questo motivo non c’è da stupirsi se le ultime partite sono state così difficili per lui.

IRONIA

Infatti Conte è stato costretto a seguire la sua squadra dalla tribuna negli ultimi due turni di campionato a causa dell’espulsione rimediata contro l’Udinese. Il tecnico nerazzurro ha ironizzato sul suo ritorno in panchina sui social, postando un video che lo vede scatenato alla radiolina per dare istruzioni ai suoi collaboratori. Forse ha davvero ragione lui: “Per fortuna dalla prossima torno in panchina”.