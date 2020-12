Inter, Conte esulta: “Vincere queste partite è un buon segnale…”

L’Inter conquista un successo prezioso in casa contro il Napoli. I nerazzurri accorciano ulteriormente il gap nei confronti del Milan, fermato a Genova da un ottimo Genoa. Ora la vetta dista solamente un punto e la squadra di Antonio Conte sembra aver ritrovato il vento giusto per veleggiare a tutta velocità.

LE PAROLE DI CONTE

Il tecnico Antonio Conte analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: “Non era un match facile. Penso che la partita sia stata molto tattica, ma non bellissima. C’è stato grande rispetto. Questi sono punti importanti. Con una squadra ambiziosa come il Napoli valgono sicuramente il doppio. Abbiamo sentito il peso di questa partita. Alla fine ci è venuto un po’ di braccino da tennista. Dobbiamo imparare a soffrire per vincere questo tipo di partite. Credo sia un buon segnale. Loro hanno cercato di rubare palla e di ripartire. Sono stati bravi a ripartire e a rimanere compatti. C’è stata la volontà di rimanere bassi e concedere meno spazio. Siamo stati fortunati in occasione del palo”.