Inter-Conte, fissato il giorno dell’incontro: gli scenari

Habemus data. Dopo le dichiarazioni dal sapore d’addio di Antonio Conte nel post di Inter – Siviglia, società ed allenatore avranno bisogno di un confronto chiaro e diretto per capire quale sia la strada migliore per il futuro.

INTER-CONTE, INCONTRO MARTEDÌ

Dopo una sola stagione l’ex allenatore del Chelsea potrebbe dire addio. Nel suo futuro potrebbe esserci la nazionale, ma dovrà aspettare la fine degli Europei per sostituire eventualmente Roberto Mancini accostato alla Juventus nonostante l’arrivo di Pirlo. Prima però Conte dovrà risolvere i problemi o il contratto con i nerazzurri e secondo quanto raccolto da SkySport martedì sarà la giornata decisiva in casa Inter. In caso di saluti Beppe Marotta proverà a chiudere in fretta la trattativa con Massimiliano Allegri, anche se finora non sembrano esserci stati contatti. Tutto dipenderà dall’esito della chiacchierata di martedì. Il mondo Inter è pronto ad un nuovo ribaltone.