Inter, Conte: “Gara difficile contro il Cagliari che si giocherà chance salvezza”

Dopo aver portato il vantaggio sul Milan a +11, per l’Inter lo scudetto sembra ormai cosa fatta. Il mister Antonio Conte dopo il successo nel recupero contro il Sassuolo, prepara ad ospitare il Cagliari al Meazza per il match di domenica 11 aprile alle 12:30. In conferenza stampa le parole del mister: “Vedendo la rosa del Cagliari sorprende vederli in questa posizione in classifica. Ci aspettiamo una gara difficile perchè il Cagliari vorrà giocarsi tutte le sue carte per ottenere la salvezza. Sicuramente erano partiti con altri obiettivi quest’anno e adesso sono in una posizione un po’ pericolosa e sorprende perché la rosa è buona e competitiva. Siamo in una fase importante del campionato, è la terza partita in una settimana e cercherò di fare le scelte migliori per cercare di schierare una squadra competitiva che cerchi i tre punti. Sono state due gare combattute contro Bologna e Sassuolo ma siamo allenati, la squadra sta bene, cercheremo di fare una buona partita e ottenere i tre punti cercando di fare le migliori scelte possibili.

IL RILANCIO – “Innanzitutto noi non abbiamo ancora fatto niente -afferma Conte- abbiamo ridato credibilità all’Inter che oggi è considerata una squadra antagonista, sia che giochi in Italia che in Europa, visto che l’anno scorso siamo arrivato in finale di Europa League, il maggior risultato che negli ultimi anni una squadra italiana ha raggiunto. Adesso c’è da fare un ultimo passo che è il più importante ma che ancora non è stato fatto. Ci auguriamo che questo avvenga ma sappiamo anche le delusioni che potrebbero esserci dietro l’angolo. La mia esperienza mi dice di pensare al presente e di sfruttarlo per poi eventualmente parlare in futuro di qualcosa di straordinario ma ora bisogna stare zitti e pedalare, non facciamo proclami perché a livello di trofei ancora non abbiamo fatto niente. Venire all’Inter è stata la scelta più difficile che potessi fare sotto tutti i punti di vista, però non sono una persona che sceglie situazioni di comfort, che vive del passato o di rendita, mi piace mettermi in gioco e con l’Inter è successo questo. Avevo e ho tantissimo da perdere ma io ho la testa dura, vado avanti pronto ad abbattere anche i muri con la testa”.