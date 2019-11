Inter, Conte: “Gettato il cuore oltre l’ostacolo”

Successo in rimonta per l’Inter contro il Verona nell’anticipo delle 18 della dodicesima giornata di Serie A. Vecino e Barella hanno ribaltato l’iniziale svantaggio arrivato per opera di un rigore trasformato da Verre. Queste le parole del tecnico Antonio Conte al termine del match.

SODDISFAZIONE – “Abbiamo dato una risposta importante, malgrado la partita si fosse messa in salita. Per loro si era creata la situazione migliore, ma noi siamo stati molto bravi a non perdere la pazienza, mantenendo la lucidità. I ragazzi stanno facendo qualcosa di importante, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo malgrado la delusione di Dortmund. 31 punti in dodici partite sono un bottino importante. Dobbiamo continuare a lavorare: abbiamo molti giocatori giovani che possono solamente crescere. Primo posto? Siamo felici, stiamo andando oltre ogni più rosea previsione. Siamo sulla strada giusta, questo successo deve darci morale ed entusiasmo. Voglio dedicare questi tre punti a mia figlia Vittoria, che compie oggi gli anni”.