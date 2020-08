Inter, Conte giura fedeltà: “Ho sposato un progetto di tre anni e farò di tutto per vincere”

Antonio Conte riporta il sereno in casa Inter. Dopo lo sfogo avvenuto nel post gara della sfida contro l’Atalanta in cui se la prendeva con la società, ecco che il mister sembra fare una sorta di marca indietro e promette il massimo sforzo per portare i nerazzurri al successo. Parlando all’Ansa, l’allenatore è sembrato tornare sui suoi passi.

Conte: “Ho sposato progetto di tre anni e voglio vincere”

“Ho sposato un progetto triennale con l’Inter”, ha detto Conte riportando la calma e mettendo a tacere i rumors che lo volevano in partenza dalla Milano nerazzurra. “Come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente e mi batterò con tutte le mie forze e con tutto quello che è nelle mie possibilità affinché sia un progetto vincente“. Parole al miele, sicuramente più dolci rispetto a quelle sentite solamente poche ore fa a caldo al termine di una dura stagione di Serie A. Vedremo dunque quale sarà la risposta anche dei giocatori che saranno impegnati già mercoledì in Europa League contro il Getafe.

