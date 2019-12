Inter, Conte: “Il gruppo si è responsabilizzato. Esposito? Ha un futuro importante davanti a sé”

Netta vittoria per l’Inter, che, nell’anticipo delle 18 della diciassettesima giornata di Serie A, ha superato per 4-o il Genoa. Queste le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte al termine del match.

CRESCITA – “La squadra è cresciuto in tutto, le problematiche non c’erano solamente oggi, ma le difficoltà hanno responsabilizzato ancora di più il gruppo, anche chi magari giocava meno. Noi dobbiamo pensare solamente a lavorare: se oggi siamo a 42 punti è grazie al lavoro che stiamo facendo. Questi ragazzi si sono messi a disposizione in tutto. Oggi è stata una buonissima partita sotto tutti i punti di vista. Gagliardini e Vecino non erano al meglio, ma hanno stretto i denti: non posso che essere contento dello spirito della squadra. Letterina di mercato? Mancherei di rispetto ai ragazzi in questo momento se dicessi di volerla scrivere. Il nostro obiettivo è dare il massimo. Esposito? E’ un ragazzo che è cresciuto tantissimo in cinque mesi. Si è guadagnato questa opportunità, è un ragazzo che ha un futuro importante davanti a sé”.