Inter, Conte: “Il loro gol poteva ammazzarci, i 3 punti sono meritati. Su Lautaro e Lukaku…”

Le parole di mister Antonio Conte dopo che la sua Inter ha vinto in rimonta a Bologna: “Una bella risposta da parte nostra al gol un po’ fortunoso del Bologna, con deviazione: quella rete poteva ammazzarci, invece la squadra ha reagito con grande orgoglio – ha detto a Sky Sport -. È stata una partita difficile, abbiamo vinto e sono 3 punti meritati: abbiamo dato un segnale importante, soprattutto a noi stessi. Nella conferenza stampa della vigilia avevo detto che stiamo cercando di diventare credibili e che i ragazzi devono uscire con la maglia sudata, così è stato. Torniamo a Milano contenti, ma ripartiamo subito per Dortmund: dobbiamo fare di tutto per vincere, non lasciamo nulla di intentato, non dobbiamo avere rimpianto”.

Sulla coppia-gol Lautaro-Lukaku: “Gli attaccanti sono importanti, l’argentino lo avevo studiato bene ed è un ragazzo che è sia prima che seconda punta. Il belga è atipico: è forte fisicamente ma pure veloce quando gli si dà campo. Dialogano molto bene, su questo stiamo lavorando tanto. Sono contento per i numeri ma anche per il lavoro per la squadra. Dietro di loro c’è Esposito, il quale può avere un futuro importante, credetemi”.

Sul gruppo: “Tutti dimostrano di avere il fuoco di non arrendersi, anche di fronte alle avversità di un’autorete. Mi danno tutti estrema disponibilità, anche chi entra dimostra grande attaccamento”.