Inter, Conte: “Il pareggio fa male. Grandi errori individuali”

Antonio Conte esce da San Siro con l’amaro in bocca dopo il pareggio con il Sassuolo. L’allenatore salentino ha rimarcato i troppi errori ai microfoni di Dazn.

Il rammarico di Conte

Queste le parole dell’allenatore nerazzurro: “E’ un pareggio che ci deve rammaricare. Ci fa male perché hai avuto anche oggi diverse occasioni per chiudere la partita. Non lo abbiamo fatto. Eravamo riusciti a recuperare e fare gol a 4 minuti dalla fine. Abbiamo concesso il pareggio ed è inevitabile che dispiace e c’è molto rammarico. Nel calcio devi segnare quando hai le occasioni. In difesa bisogna fare attenzione e non concedere qualcosa. Se andiamo a vedere i gol c’è tanto da rivedere, ci sono tanti errori individuali. Prendiamo atto”.

Dettagli

Secondo Conte i dettagli hanno fatto la differenza: “Fanno sempre la differenza e lo dico all’infinito. Lo ripeto quotidianamente in settimana, anche prima e dopo la partita. Spostano un risultato. Noi abbiamo pagato a Napoli e stasera. Io l’unica cosa che posso fare è continuare a lavorare per cercare di far crescere questo gruppo ed alzare il livello. Cercherò di evitare che questi dettagli spostino i risultati in negativo. Lavoriamo fino alla fine della stagione”.