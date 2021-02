Inter, Conte: “Importante arrivare da primi della classe al derby. Ora mi fido di Eriksen”

L’Inter supera la Lazio e va in testa alla classifica. I nerazzurri si impongono per 3-1 grazie alla prestazione maiuscola di Romelu Lukaku. Con questo risultato, la formazione di Antonio Conte sfrutta pienamente le cadute di Milan e Juventus.

LE PAROLE DI CONTE

Lo stesso Conte commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “La testa della classifica era un obiettivo che inseguivamo da tempo. L’abbiamo fatto oggi contro una grande squadra, quadrata, con qualità. Faccio i complimenti alla Lazio e a Inzaghi. Sono molto contento dei ragazzi. Per noi questo dev’essere un punto di partenza. La prossima partita è il derby: arrivarci davanti è meglio. Sarà una partita bella, tra due squadre ambiziose. Lukaku? Ha dato una grandissima risposta. Lo stesso Lautaro ha fatto molto bene. Diventa difficile non parlare bene dei giocatori. E’ importante per Romelu dare risposte dopo alcune prestazioni un po’ opache. Ci sono momenti in cui si attraversano momenti di forma più bassi. Abbiamo bisogno di questo Lukaku e di tutta la squadra che gioca con questo piglio, con questa cattiveria. Eriksen sta capendo cosa vogliamo da lui. Ora c’è un’intensità superiore rispetto a prima. Ha iniziato a capire e a entrare dentro determinate situazioni. Abbiamo provato in tutte le maniere a inserirlo e coinvolgerlo. Ora ha fatto un passo in avanti verso di noi. Capisce l’italiano ed è entrato dentro. Oggi ha fatto una partita molto attenta. E’ un’arma in più. Sono più sereno a puntare su di lui. Le risposte stanno arrivando da tutti. Perisic ha fatto una partita notevole. Lui è un esterno offensivo. Il tempo è stato galantuomo con lui. Può crescere ancora tanto. Ha potenzialità che nemmeno conosce. In fase difensiva è stato bravissimo. Gagliardini si è fatto trovare pronto. C’è un unico obiettivo, l’Inter”.