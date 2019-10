Inter, Conte: “Inaccettabile giocare 7 partite in 20 giorni. La partita? Mi prendo i 3 punti, però…”

Vittoria sofferta e al contempo importantissima per l’Inter sul campo del Brescia per 2-1, che permette ai nerazzurri di portarsi momentaneamente in vetta alla Serie A. Ecco le parole del tecnico Antonio Conte a Sky Sport: “Secondo me difficile oggi parlare della partita, è la quarta partita in nove giorni in cui giocano sempre gli stessi. Non mi interessa proprio se si è giocato bene o male, mi prendo i tre punti e basta, i giocatori hanno veramente dato tutto, sono molto stanchi e vanno ringraziati per lo spirito che hanno dato. Ora bisogna recuperare, siamo solamente a metà del percorso perché sabato abbiamo il Bologna e settimana prossima ancora il Dortmund in Champions. Penso che nessuno ha fatto 7 partite in 20 giorni, al massimo è stato 21 o 22, è inaccettabile questo”.

Sulla partita: “Venire a Brescia e vincere la partita, lì dove tante big hanno sofferto, è un grande risultato. Spero di avere più tempo per recuperare le energie e preparare i match, oggi ad esempio le Rondinelle hanno cambiato sistema di gioco. Auguro il meglio a Corini, sta facendo benissimo, è un bravissimo allenatore e lo saluto, è stato anche mio compagno di squadra”.

Sul mercato: “A giugno non sapevo tutto dell’Inter, ora che ci sono dentro da quattro mesi sì, mi sono calato nella realtà, ed è per questo che mi sono esposto in quel modo. Siamo primi, stasera, ma stiamo portando la macchina al massimo dei giri con grandissima difficoltà”.