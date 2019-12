Inter, Conte: “La Roma? Sì, mi aveva cercato…”

Vigilia di campionato per l’Inter, che domani sera, alle 20.45, ospiterà a San Siro la Roma. Una gara che il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha così presentato in conferenza stampa.

ROMA – “I giallorossi stanno attraversando un ottimo momento di forma, a Verona hanno dimostrato grande maturità. In estate hanno preso un tecnico e dei giocatori che danno risposte, noi dovremo prestare attenzione. Sarà una gara ad altissimo coefficiente di difficoltà, in cui ci sarà anche da soffrire. Dovremo essere precisi in fase realizzativa”.

LAUTARO – “Non mi piace quando si parla troppo dei singoli, voglio parlare della squadra. Lautaro sta crescendo, ma mi piacerebbe sottolineare il lavoro del gruppo. Possiamo ancora crescere. Dobbiamo arrivare a Natale nel miglior modo possibile, dopo la sosta rifiateremo e recupereremo molti giocatori che sono mancati”.

RETROSCENA – “Totti mi chiamò per parlarmi della situazione della Roma, poi ho fatto delle valutazioni e ho preferito l’Inter. Non era forse il momento giusto, anche se in quel momento non c’era ancora nessun’altra squadra”.