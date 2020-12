Inter, Conte: “La squadra crea occasioni e sta bene. Ecco qual è il piano B”

L’Inter dimezza provvisoriamente il distacco nei confronti del Milan capolista. I nerazzurri conquistano tre punti importanti contro il Cagliari. Decidono le reti di Barella, D’Ambrosio e Lukaku, vanificando il vantaggio iniziale di Sottil. La vittoria cancella parzialmente l’amarezza per l’eliminazione da Champions ed Europa League.

LE PAROLE DI CONTE

Il tecnico Antonio Conte analizza la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN: “I ragazzi meritano i complimenti. Nel primo tempo ci siamo ritrovato sotto di un gol. A volte certe situazioni possono togliere lucidità. Invece i ragazzi non hanno perso la testa. Un allenatore dovrebbe essere preoccupato quando la squadra non crea situazioni da gol e questo all’Inter non accade. Abbiamo trovato anche diversi portieri in giornata come Cragno o il portiere dello Shakhtar. Eriksen? Valuto la prestazione di tutti i ragazzi, non guarda al singolo. Ci siamo trovati in svantaggio e abbiamo trovato la forza di rimetterla in piedi, nonostante la delusione di qualche giorno fa e la difficoltà di una squadra tosta. Siamo con l’elmetto e sott’acqua. Abbiamo preparato la partita bene, creando occasioni non sempre sfruttate. A un certo punto ci siamo dovuti adattare. Sono molto contento di questo aspetto. Proseguiamo il cammino cercando di lavorare. Importante ribaltare un risultato che per me era ingiusto. Piano B? Sono le sostituzioni, le scelte per rimescolare le carte”.