Inter, Conte: “Le vittorie ora valgono 6 punti. Giochiamo sempre per vincere”

L’Inter non smette di vincere. I nerazzurri superano anche il Cagliari in casa grazie alla rete di Matteo Darmian. Ora lo scudetto dista pochi punti e, dopo dieci anni di digiuno, la formazione milanese può tornare a festeggiare la vittoria di un trofeo.

LE PAROLE DI CONTE

Il tecnico Antonio Conte interviene ai microfoni di Dazn per analizzare il match: “Mi piace ripeterlo. Le partite iniziano ad essere sempre meno e le vittorie ora valgono 6 punti. Il Milan aveva vinto e per noi era importante mantenere le distanze. Non è semplice ma ci stiamo abituando, per tanti è la prima volta il trovarsi sotto pressione così, il giocare sempre per vincere. Sono molto soddisfatto di quello che stiamo facendo, del nostro cammino. Nel giro di due stagioni siamo cresciuti tanto sotto tutti i punti di vista. Non parlerei di conto alla rovescia. Noi dobbiamo giocare per vincere, continuare a tenere il pedale sempre spinto: non siamo una squadra che può fare calcoli. E non li voglio fare io, a me piace tanto vincere e sto trasmettendo questa mentalità. Stiamo iniziando a vedere la meta, ma non è ancora raggiunta. Abbiamo fatto tre partite in otto giorni e abbiamo portato a casa nove punti importanti, è inutile nasconderci. Ma non bastano, ci sono ancora otto giornate di campionato”.